VVD Ede wil helderheid over drugsdumpingen

BENNEKOM - Een kilometerlange sliert vuilniszakken met drugsafval werd op 30 november aangetroffen op de Dokter Hartogsweg in Bennekom. Het was de zesde keer dit jaar dat er drugsafval in de gemeente Ede is gevonden. EDE TV Nieuws sprak met VVD-fractievoorzitter Bart Omlo over de situatie.

Enkele weken geleden stelde de VVD al raadsvragen over de drugsdumpingen, destijds naar aanleiding van een grote drugsafvaldumping in Nijmegen. Er is inmiddels geantwoord op de vragen, maar er blijven voor de VVD onduidelijkheden.

‘Het aantal drugsdumpingen loopt op’

Hoewel Bart Omlo weliswaar opgelucht is dat deze dumping ‘slechts’ hennepafval betrof maakt hij zich zorgen over het toenemend aantal drugsafvaldumpingen binnen de gemeente. ‘Gelukkig geen vaten met chemisch afval deze keer, maar het was wel weer raak in Ede.’

Er is begin november bij de gemeente een plan van aanpak ‘Ondermijning’ gepresenteerd waarin staat dat drugs in Ede toch wel een van de grootste problemen is. ‘Je ziet goed dat het dumpen van drugsafval vanaf 2016 alleen maar toeneemt, het is echt wel een probleem aan het worden in Ede’, constateert Omlo.

Concrete voorbeelden

Het plan van aanpak moet volgens de fractievoorzitter de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegengaan, waarin de gestructureerde aanpak van criminaliteit centraal staat. ‘Het plan van aanpak bevat drie hoofdonderdelen, bij een onderdeel wordt heel erg ingezet op voorlichten van bijvoorbeeld bedrijven en bewoners die wonen in het buitengebied, om hun weerbaarheid te vergroten. Hetzelfde geldt voor de overheid, die moet zich ook weerbaarder opstellen. Derde punt is dat criminaliteit en daarmee de drugsdumpingen ook daadwerkelijk wordt aangepakt.’

Hoe nu verder

Omlo wil de inwoners en bedrijven in Ede laten zien wat er gebeurt op dit gebied in Ede. ‘En dan bedoel ik niet alleen via berichtgeving van de media. Ik vind dat we mensen veel beter moeten inlichten over het waarnemen van verdachte signalen en wat ze moeten doen als ze mogelijk drugsafval aantreffen. Het is gevaarlijk spul, waarvan je ver vandaan moet blijven.’

