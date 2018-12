600 woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben

ELST - Zorgorganisatie Santé Partners uit Tiel, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en FAME Planontwikkeling hebben het plan om de komende zeven jaar 600 zorgwoningen te bouwen. De woningen moeten onder meer in Overbetuwe, Lingewaard en Zaltbommel komen.

Volgens een woordvoerder van Sante Partners is het de bedoeling dat de nieuwe voorzieningen in clusters van ongeveer 30 woningen gebouwd gaan worden. De huizen worden gebouwd in de vorm van hofjes van steeds 8 tot 12 woningen.

Woningen voor middeninkomens

Ouderen hebben in deze vorm van zorg meer eigen woonruimte en er is minder gemeenschappelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld een restaurant. De woningen zijn bedoeld voor de middeninkomens. De huurprijzen zullen tussen de 650 en 950 euro per maan gaan liggen.

Het is nog niet duidelijk hoe de nieuw te bouwen woningen verdeeld gaan worden. De initiatiefnemers gaan nu eerst op zoek naar geschikte locaties. In Gelderland zijn daarbij dus Overbetuwe, Lingewaard en Zaltbommel als eerste in beeld.