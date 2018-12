Moeder Andropovs in tranen om uitzetting: 'Ik weet het niet meer'

CULEMBORG - Olga Andropov, de moeder van de broertjes Maksim en Dennis, is kapot van de nabije uitzetting van haar kinderen. De 14-jarige Maksim en 10-jarige Dennis zitten vast in het Detentiecentrum in Zeist en worden vandaag of morgen uitgezet naar Oekraïne.

'Het gaat niet goed. Ik weet het niet meer', vertelt Olga geëmotioneerd. 'Het is heel zwaar, maar ik moet sterk zijn.' Nu de uitzetting nabij is, slaat de paniek toe bij de familie. De jongens hebben volgens hen namelijk geen toekomst in Oekraïne. 'Ze hebben hier geen kans op onderwijs, ze kennen de taal niet en moeten alles opnieuw leren.'

'Kinderen zijn niet veilig in Oekraïne'

Na talloze procedures en pogingen om de kinderen in Nederland te houden, het land waar ze sinds hun geboorte wonen, lijkt het einde nu toch nabij. De uitzetting naar Oekraïne zorgt voor veel angst bij de moeder van het gezin. 'Het is hier onveilig, we hebben geen vaste woning en de kinderen zijn niet gevaccineerd. Dat is strafbaar in Oekraïne', verzucht ze. De stiltes in het gesprek zijn veelzeggend, Olga is angstig, verdrietig en boos.

De moeder is ook boos op de communicatie vanuit Nederland. 'Niemand heeft contact met mij opgenomen en de kinderen mogen zelfs hun tante niet zien', vertelt ze gefrustreerd. 'De kinderen hebben geen kleding en mogen voor hun vertrek niet eens hun spulletjes pakken.'

Einde aan jarenlange procedures

De kinderen werden woensdagmiddag door de politie aangehouden en direct overgebracht naar het detentiecentrum. Maksim en Dennis en hun jongere zusje Arina waren eerder dit jaar al meerdere malen in het nieuws. Hun ouders Olga en Viktor woonden al zeventien jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ook deden ze zonder succes een beroep op het kinderpardon.

Begin juli bepaalde de rechter dat het gezin de lopende procedures niet meer mocht afwachten. Het gezin, dat jaren in Culemborg woonde, werd uitgezet naar Oekraïne. De ouders kregen een inreisverbod. De twee zonen kwamen in september via een toeristenvisum voor een paar maanden zonder hun ouders en zusje terug naar Nederland.

Zie ook: