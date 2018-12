't Warnshuus is gered: gemeente neemt bestuur over en stippelt toekomst uit

WARNSVELD - De gemeente Zutphen neemt het bestuur van 't Warnshuus in Warnsveld voor een jaar over. In die periode wordt gekeken hoe 't Warnshuus financieel gezond kan worden en daardoor ook open kan blijven. Dat heeft wethouder Laura Werger gezegd tijdens een extra bijeenkomst van de gemeente.

De afgelopen maanden stond de toekomst van het gemeenschapshuis onder druk omdat de belangrijkste huurder, de bibliotheek, heeft gezegd te willen vertrekken.

Te veel gevraagd van huidige bestuur

''t Warnshuus is een belangrijke voorziening voor Warnsveld en voor de wijk Leesten. Het heeft een belangrijke sociale functie en het gebouw moet open blijven', aldus de wethouder.

'Wij hebben de afgelopen vijf jaar teveel gevraagd en verwacht van het huidige bestuur. Ze hebben echt een huzarenstukje geleverd en we zijn heel blij met hen, maar het vraagstuk is ingewikkeld en moeilijk'. Drie wethouders zullen plaatsnemen in het bestuur.

Daarnaast heeft de wethouder een oproep gedaan aan de mensen in de zaal of er wellicht mensen zijn die interesse hebben in een bestuursfunctie.

Bibliotheek in afgeslankte vorm

Naast een wisseling van het bestuur wordt er ook gekeken of de bibliotheek in afgeslankte vorm toch in 't Warnshuus behouden kan blijven. De bibliotheek is de belangrijkste huurder, maar heeft te weinig geld om de vestiging open te houden. 'We zijn nu samen met de bibliotheek aan het kijken of er toch een bibliotheek kan blijven met minder oppervlakte.'

'Het is niet zo zwart-wit als vaak gesteld wordt', zegt wethouder Mathijs ten Broeke. 'De verantwoordelijkheid ligt echter wel bij de bibliotheek. Die moet een besluit nemen'. De wethouder zegt dat het geen ideale situatie is. 'Maar het is het beste dat we kunnen doen binnen de huidige financiële ruimte'.

'Er zijn nog wel wat punten op te lossen voordat ik zeker kan zeggen dat de bibliotheek in afgeslankte vorm daadwerkelijk doorgezet kan worden. We moeten de plannen echt verder uitwerken', zegt Gerard Huis In 't Veld van de bibliotheek. 'Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt om een versoberingsscenario op papier te zetten, maar we zijn er nog niet uit'.

Op zoek naar andere huurders

Komend jaar wordt ook gekeken of er nieuwe huurders gevonden kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken of huidige huurders misschien meer ruimte nodig hebben. Ook wil de gemeente een zogenoemd hybride gebiedsteam, voor onder andere WMO en jeugdzorgvragen, in het pand huisvesten.

Petitie en tekeningen

De afgelopen weken hebben actievoerders 7000 handtekeningen opgehaald. Marion van Arragon uit Warnsveld overhandigde de handtekeningen. Daarnaast hebben de kinderen op school allemaal tekeningen gemaakt en ook die zijn overhandigd. 'Laten we investeren in het bruto nationaal geluk', gaf ze de voorzitter van de vergadering mee.

Foto: Heleen Buijs

De verontruste inwoners kunnen er niet over uit waarom de bibliotheek deze keuze maakt. 'Als je twee kinderen hebt, dan geef je ze toch evenveel aandacht? Waarom kan de prestigieuze bibliotheek in het Broederenklooster in Zutphen dan wel open blijven?' aldus Marion van Arragon.

'Wij hopen dat het niet na een jaar voorbij is', zegt Heleen Buijs namens het actiecomité en de dorpsraad. 'Wij als dorpsraad willen heel graag met u meepraten en meedenken. Wij hopen dat de bibliotheek blijft en dat 'ie niet veel meer wordt afgeslankt dan dat een aantal jaar geleden al is gebeurd'.

Zaterdag vreedzame mars

Komende zaterdag is nog een grote actiedag bij 't Warnshuus. Er wordt een vreedzame mars gelopen. Daarnaast nemen actievoerders boeken mee voor de 'BuitenBieb'. 'Want als de bibliotheek gaat sluiten, dan gaan we buiten onze boeken aan elkaar uitlenen', aldus de actievoerders.

