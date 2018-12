'Schandelijk hoeveel agenten tijdens oud en nieuw nodig zijn', zegt de burgemeester van Nijmegen

NIJMEGEN - 'Wij zetten in het zuiden van de provincie honderden mensen in tijdens de nacht van oud op nieuw. Ik kan mij nog jaren herinneren waarin dat met een paar wijkagenten kon in steden als Nijmegen', zegt burgemeester Hubert Bruls over de komende jaarwisseling. Hij noemt het 'schandelijk'.

Al enige tijd wordt in de Nijmeegse gemeenteraad gediscussieerd over vuurwerkvrije zones. Het college in de Waalstad wil op drie plekken experimenteren met de speciale zones. Partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren zien het liefst meer plekken zonder vuurwerk, veel andere oppositiepartijen zijn sceptisch. Bij tegenstanders komt het argument over handhaving continu naar boven.

En dat er in eventuele vuurwerkvrije zones moeilijk te handhaven is, erkent ook Bruls. 'Zoveel agenten hebben we niet.' De burgemeester ziet de maatregel als extra middel voor de politie, mocht een situatie uit de hand lopen. In wijken als Tolhuis en Neerbosch-Oost, waar de vuurwerkvrije zones hoogstwaarschijnlijk komen, ging het de afgelopen jaren meerdere keren mis.

Bewoners rond voorgenomen zones positief

Rond de basisschool in Tolhuis wordt positief gereageerd. Bewoners spreken van 'vuurwerkbommen' die de afgelopen jaren werden afgestoken. Bezoekers van het creatieve centrum in de wijk zagen hun gebouw enkele jaren geleden nog in vlammen opgaan. 'Toen werd er vuurwerk door het wc-raampje naar binnen gegooid', vertelt een bezoeker. Wel maakt men zich, net als verschillende oppositiepartijen, zorgen over de handhaving van het verbod. Er worden immers geen extra agenten voor vrijgemaakt.

De burgemeester vergelijkt de vuurwerkvrije zones met het verbod op het openbaar nuttigen van alcohol: 'Dat wordt nooit helemaal gehandhaafd. Maar het is wel een extra instrument voor de politie om mensen aan te kunnen pakken, om zo de openbare orde te kunnen herstellen.'

'Tijden zijn veranderd'

Bruls ergert zich groen en geel aan het geweld en de vernielingen tijdens de nacht van oud op nieuw. 'De tijden zijn echt veranderd', zo zegt de burgervader. Met de vuurwerkvrije zones hoopt hij dat het op de drie probleemplekken rustig blijft tijdens de komende jaarwisseling.

Volgende week stemt de gemeenteraad over de zones. Die stemmingen lijken een formaliteit, een meerderheid is voor.

