Bewoners Enka in Ede geschokt over mogelijke vervuiling van hun tuinen

In totaal is in de Enka nieuwbouwwijk door Vink 50 kuub zand gebruikt, zo'n vier vrachtwagens vol. Omdat er meerdere partijen zand zijn gebruikt in de woonwijk is niet precies te achterhalen waar het zand van Vink precies is neergelegd. En dat zorgt voor de nodige onrust onder de bewoners. Via de wijk-app berichten zij elkaar over het laatste nieuws.

Ook in mijn tuin gestort

Een wijkbewoner die liever anoniem wil blijven zegt: 'Het zand is ook in mijn achtertuin gestort. Het was mooi wit zand. Prachtig om tegels op te leggen. Lekker goedkoop dacht ik nog, dan hoef ik het zelf niet meer te doen.' Er volgt een schamper lachje uit zijn mond.

'De gemeente wil proeven nemen in de tuinen van 4 huizen aan het Grote Schoorsteenplein,' zegt een andere bewoonster, 'Maar waarom wordt de grond niet getest bij mijn huis.' Ze is niet de enige bewoonster die er zo over denkt. 'Ik heb hier ook kleinkinderen rondlopen en ik heb een hond dus ik wil wel weten waar we aan toe zijn', zegt Nicolette Verheugen.

Kijk hier naar de reportage over de mogelijk verontreinigde tuinen

Hoewel in de brief staat dat de conclusie van de GGD is dat deze grond geen gezondheidsrisico's oplevert, zijn veel bewoners er niet gerust op. Voor zichzelf zijn ze misschien niet zo bang, maar wel voor hun kinderen. 'Mijn kleine meisje van twee heeft erin gespeeld, klinkt het. 'Het was toen een geweldige zandbak voor haar. Ik wil dit uitgezocht hebben.'

'Wat doet dit met de huizenprijzen,' klinkt het ook uit menig mond. Wat vooral steekt bij veel bewoners is dat de firma Vink bij het saneren van het oude verontreinigde Enka terrein een grote rol heeft gespeeld.

Wijk was net gifvrij verklaard

'Het was gifvrij.', zegt Verheugen. 'Het stuk waar wij wonen was gifvrij verklaard. Dat hebben wij bij de makelaar gezien.' Dat er dan ineens bij haar een brief op de mat ploft, waarin staat dat er in haar tuin mogelijk verontreinigde grond is gestort, valt totaal verkeerd: 'Schandalig, ja Schandalig. Eerlijk waar.' Hoofdschuddend loopt ze weg. De hond moet uitgelaten worden. Ze heeft hem stevig aan de lijn.