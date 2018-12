Via Nieuw-Zeeland komt deze boom in Gelderland terecht

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met z'n allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen.

Er zou een verrassing komen, dat had dochter Ellis al wel laten weten. Omroep Gelderland had Jolanda alleen niet verwacht. Samen met Marcel tuigt ze de kerstboom op en ze belt met haar dochter om haar te bedanken. 'Dit is mijn kerstgeschenk voor jou', vertelt Ellis aan de andere kant van de wereld via Facetime.

