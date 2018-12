Kerstboom als goedmakertje voor zieltogend centrum Millingen aan de Rijn

Wethouder Irma van der Scheur van Berg en Dal helpt twee schoolkinderen mee met het versieren van de boom die cadeau is gedaan. Een beetje schuldbewust want zij snapt ook wel dat het weglaten van de aansluitingen voor kerstverlichting niet handig is. 'Ja, dat is een beetje misgegaan. Daarom is dit een klein goedmakertje.'

'Echt puisten in het dorp'

En dat er sowieso iets moet gebeuren in het dorp snapt zij ook wel. Zo staat er al vijftien jaar 900 vierkante meter winkelruimte leeg nadat een supermarkt naar het centrum verhuisde en nieuw gecreëerde winkelruimte betrok. Ze denkt bijvoorbeeld aan het omzetten van de winkelbestemming in woonbestemming. 'Op dit moment is daar nog geen concreet plan voor. Maar we hebben er wel alle aandacht voor want het is gewoon heel erg jammer voor het hele dorp. Dat zijn echt puisten in het dorp. En graag willen we die verwijderen.'

Volgens de voorzitter van de Millingse Ondernemersvereniging Albert Egberts had het nooit zo ver hoeven komen. 'De vorige gemeente Millingen aan de Rijn (die is opgegaan in Berg en Dal) besloot om extra winkelruimte te creëren, tegen het advies van de ondernemers in. Die zou wel volkomen, zo dacht het gemeentebestuur, maar toen kwam de recessie en het kwam nooit meer goed.'

'Daar is iets bijzonders'

Maar nu gaan de ondernemers er samen met de gemeente de schouders onder zetten. Albert Egberts: 'Er komen per jaar ongeveer 400.000 mensen met de fiets over de dijk. Wij willen dat die graag van de dijk afkomen en zeggen van: nou ik moet toch even in Millingen gaan kijken in het centrum. Want daar is iets bijzonders.'