Op steeds meer plekken mag je geen vuurwerk afsteken

In meer gebieden dan ooit mag dit jaar in Gelderland geen vuurwerk worden afgestoken. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Gelderland.

De gemeente Arnhem heeft het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid. Op schoolpleinen was het afsteken van vuurwerk al jaren verboden. Dit jaar komen daar ook parken, kinderboerderijen en zorginstellingen bij. Ook in Nijmegen zijn dit jaar waarschijnlijk voor het eerst vuurwerkvrije zones. Volgende week besluit de gemeenteraad daarover. Tijdens een eerder debat werd deze week al duidelijk dat de meerderheid waarschijnlijk voor zal stemmen.

Vijftig van de drieënvijftig Gelderse gemeenten reageerden op vragen over vuurwerkvrije zones van Omroep Gelderland. Veertien van die gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones.

'Niet te handhaven'

Gemeenten die geen vuurwerkvrije zones aanwijzen, doen dat vooral omdat ze denken dat het niet effectief is. 'We vinden dat het niet te handhaven is', legt een woordvoerder van de gemeente Berkelland uit. 'Als je iets aanwijst als vuurwerkvrije zone, moet je ook op die plekken zijn. En dat is in onze gemeente lastig, omdat het een groot gebied is.'

Dat beaamt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. 'De handhavingsdiensten kunnen niet overal tegelijk zijn', legt hij uit. 'Wij hebben bovendien ook geen specifieke gebieden zoals dierenasiels of verzorgingshuizen waar mensen overlast ervaren van vuurwerk, dus dan heeft zo'n zone ook geen toegevoegde waarde.'

Ook in Oost Gelre zien ze geen heil in vuurwerkvrije zones. 'Misschien een handjevol mensen in onze gemeente laat weten overlast te ervaren. Dat is echt minimaal', laat een woordvoerder weten. Ook hier speelt de beperkte handhavingscapaciteit en de uitgestrektheid van de gemeente een rol. 'Het is een groot gebied', legt hij uit. 'En de politie houdt zich toch vooral bezig met zwaardere onderwerpen in onze regio.'

Deze gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones

• Arnhem (meer dan in 2017)

• Culemborg (gelijk aan 2017)

• Doesburg (gelijk aan 2017)

• Doetinchem (gelijk aan 2017)

• Ede (meer dan in 2017)

• Heerde (gelijk aan 2017)

• Heumen (gelijk aan 2017)

• Maasdriel (meer dan in 2017)

• Nijmegen (voor het eerst in 2018)

• Nunspeet (gelijk aan 2017)

• Oude IJsselstreek (gelijk aan 2017)

• Renkum (gelijk aan 2017)

• Rheden (gelijk aan 2017)

• Zaltbommel (gelijk aan 2017)

Discussie in Nijmegen

De meeste discussie over het invoeren van vuurwerkvrije zones, is er in Nijmegen. Het college wil op drie plekken in de wijken Tolhuis en Neerbosch-Oost het afsteken van vuurwerk verbieden. Maar volgens de partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren, gaat dat niet ver genoeg. Zij willen dat Nijmegen volgend jaar helemaal vuurwerkvrij is en dat er een paar zones worden aangewezen waar wél vuurwerk mag worden afgestoken. Partijen als VoorNijmegen.NU en Stadspartij DNF zeggen juist geen vuurwerkvrije zones te willen.

Burgemeester Hubert Bruls geeft aan dat het dit jaar gaat om een proef. De aangewezen plekken staan te boek als probleemgebieden tijdens oud en nieuw. Een vuurwerkvrije zone zou moeten bijdragen aan een rustig verloop van de jaarwisseling. Mocht de aanpak werken, wil Bruls kijken of het ook in andere delen van de stad kan worden uitgerold. In de wijken vraagt men zich ondertussen af of een verbod wel kan worden gehandhaafd.

