Deze hardwerkende moeder heeft haar kerstboom meer dan verdiend

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met z'n allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen.

Een paar keer slaat ze van verbazing haar handen voor haar mond. Presentatrice Mirjam houd haar nog even in spanning wie voor haar de boom heeft geregeld. De tranen komen als Daphne vertelt waarom ze haar moeder heeft opgegeven voor de kerstboomactie.

'Klagen, dat doe je niet'

Marjan staat voor iedereen klaar. 'Klagen, dat doe je niet', zegt ze tegen Mirjam. Het is al gauw duidelijk dat deze boom zeer welkom is. Boven in de woonkamer aangekomen staat de kerststal al klaar en daar past de boom mooi bij.