'We moesten kiezen voor eigen veiligheid', brandweer kon man niet meer redden

'Dit is altijd lastig, want we willen graag mensen redden', verzucht brandweerofficier Thomas van Dijk na de verwoestende brand aan de Reeverdijk in het buitengebied. 'Als dat niet lukt, is dat altijd lastig.'

Kiezen voor eigen veiligheid

Een 87-jarige vrouw wist de woning net op tijd te verlaten. Haar zoon lukte dat niet, hij kwam te overlijden. 'We moesten in dit geval kiezen voor onze eigen veiligheid. Pas nadat het vuur onder controle was, zijn we bij het slachtoffer gekomen.'

Dergelijke branden zijn geen dagelijkse kost voor de lokale brandweer. 'We maken dit niet vaak mee, zeker niet met zo'n heftige afloop', vertelt Van Dijk. Deze brand gaat dan ook niet in de koude kleren zitten bij de hulpverleners. 'Dit heeft zeker impact op onze mensen.'

Bekijk hier de reportage over de brand. (Tekst gaat verder na de video)

Bijeenkomst voor omwonenden

Burgemeester Van 't Erve zei eerder op de dag dat hij erg is aangedaan door de brand. 'Dit is heel erg triest', liet hij weten. Hij zei contact op te nemen met de bewoonster als haar toestand het toelaat. Volgende week is er een besloten bijeenkomst voor omwonenden.

Zie ook: