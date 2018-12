Erfgoedcentrum zoekt mee naar historie

DOETINCHEM - Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers merkt dat mensen steeds meer geïnteresseerd raken in hun eigen geschiedenis. Dit weekend werd het archief in Doetinchem opengesteld, waarbij tientallen geïnteresseerden onderzoek deden naar hun familie, sportclub en woonplaats.

'Veel mensen vinden het leuk, want stamboomonderzoek is toch populairder aan het worden', vertelt Ellen ten Brink, medewerker van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 'Je wilt weten hoe je straat er vroeger uitzat. Wat de geschiedenis is van de stad of het dorp waar je in woont. Dat is gewoon leuk om te weten, zeker als je wat ouder wordt.'

'Veel vinden over familiestamboom'

Leo Bussink toog de archieven in om zijn familiegeschiedenis uit te pluizen. 'Ik ben op zoek naar gegevens van mijn vermoedelijke voorouders, want ik heb een oud bidprentje gevonden uit 1900 en ik wil weten of het familie is', aldus de belangstellende. “Je kan hier heel veel vinden om je familiestamboom compleet te maken.'



Ten Brink merkt dat Achterhoekers niet alleen interesse hebben in hun stamboom, maar vooral zoeken naar de geschiedenis van hun woonplaats of sportclub. Richting de toekomst wil het Erfgoedcentrum mensen nog beter helpen met die zoektocht. 'Door nog meer te digitaliseren en door activiteiten te organiseren', aldus Ten Brink. 'We willen mensen zoveel mogelijk interesseren voor de streekgeschiedenis.'