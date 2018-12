'Voorkom dat automobilist zich te pletter rijdt bij veerstoep'

WAGENINGEN - Het beveiligen van veerstoepen heeft meer voeten in de aarde dan het plaatsen van slagbomen aan de waterkant. Dat zegt John van den Akker van Stichting de Maasveren. Hij reageert daarmee op een pleidooi van Veilig Verkeer Nederland om de veerstoepen bij pontjes te beveiligen. 'Je moet voorkomen dat een automobilist zich tegen zo'n slagboom te pletter rijdt', zegt Van den Akker.

Deze maand verdronk een 34-jarige Duitser in de Rijn. Dit gebeurde bij het Lexkesveer dat vaart tussen Randwijk en Wageningen. Begin april vielen twee doden doordat bij Brakel een auto in de Waal belandde.

Volgens een inventarisatie van de Gelderlander vielen de afgelopen acht jaar elf doden door ongelukken bij veerdiensten.

Stichting de Maasveren in Lith exploiteert op de Maas vijf (auto)veren tussen Noord-Brabant en Gelderland. Ze doet dit onder meer voor de Gelderse gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal. 'Elke dode is er een te veel', reageert directeur John van den Akker. 'Maar je moet wel weten hoe die tragische ongelukken gebeurden. Misschien zijn er mensen bij die bewust het water in zijn gereden.'

VVN: veiligheid serieus probleem

Veilig Verkeer Nederland-woordvoerder Rob Stomphorst laat weten dat de veiligheid rond veerstoepen een serieus probleem is. 'Wij verzamelen data om de omvang van de problematiek in beeld te brengen. Zo kunnen wij de exacte locaties in beeld krijgen', legt hij uit.

Tweede Kamerlid voor de VVD Remco Dijkstra uit Lienden heeft Kamervragen aangekondigd. Hij wil van verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen weten of de ongevallencijfers kloppen. 'En wat is hieraan te doen? Zijn slagbomen zinvol of moet je zoeken naar alternatieven?'

Voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee pleit in de Gelderlander voor slagbomen bij alle autoveren in het land. 'Het kan ook nog eens goedkoop. De pontbaas moet na sluitingstijd gewoon even een hefboom omlaag doen', zegt Spee in de krant.

'Je moet eerder waarschuwen'

Zo simpel is dat niet, betoogt Stichting de Maasveren-directeur Van den Akker. 'Je moet voorkomen dat een automobilist zich tegen zo'n slagboom te pletter rijdt. Dus moet je al veel eerder waarschuwen. Dan ben je niet meer op de veerstoep, maar op de openbare weg. En dan moet je met wegbeheerders afspraken maken. Dat zijn in dit geval de gemeenten.'

Hij vindt dat verkeersdeelnemers een eigen verantwoordelijkheid hebben. 'Het leven is ook het ondergaan van risico's.'

Het VVD-Kamerlid uit Lienden sluit daar zijn ogen niet voor. Dijkstra: 'Wegbeheerders hebben een verantwoordelijkheid, maar automobilisten ook. Je moet wel rekening houden met hun omstandigheden rond ongelukken bij veerstoepen. Waren slachtoffers onder invloed of in slaap gevallen?'

