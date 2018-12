Overgrote deel weggelekte mest Harderwijk vrijdagmiddag opgeruimd

HARDERWIJK - Het Waterschap Vallei en Veluwe denkt dat 90 procent van de twee miljoen liter mest die wegliep bij een lekkage in een bio-energiecentrale in Harderwijk vrijdag is opgeruimd. 'Alle grote oppervlakken zijn dan opgeruimd', zegt een woordvoerster van het Waterschap.

De oorzaak van het lek in een vergistingstank is nog steeds niet duidelijk. 'Daar wordt onderzoek naar gedaan. Als er meer over bekend is, brengen we dat naar buiten', meldt de woordvoerster.

Omwonenden van de bio-energiecentrale, die staat op het terrein van de waterzuivering en eigendom is van het waterschap, zitten sinds dinsdag in de stank. Uit metingen bleek wel dat de weggelopen mest geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De stank is dus niet gevaarlijk, maar kan wel voor hoofdpijn zorgen.