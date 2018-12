Scholieren Apeldoorn leren alles over stress

APELDOORN - De eerste editie van de Apeldoornse scholierenconferentie is aanstaande maandag. Dit is georganiseerd door leerlingen van het Christelijk Lyceum en Veluws College Walterbosch. Leerlingen kunnen lezingen en workshops bijwonen.

De afgelopen maanden zijn leerlingen uit vwo-6 en docenten van het Christelijk Lyceum intensief bezig geweest om van een wild idee werkelijkheid te maken. Zij organiseren namelijk samen met het Veluws College Walterbosch een conferentie met een maatschappelijk relevant thema; stress. De samenwerking tussen de twee scholen kwam tot stand na het enthousiasme van het Veluws College Walterbosch.

Stress onder scholieren

Het centrale thema werd gekozen naar aanleiding van de toenemende aandacht voor stress in het algemeen, en in het bijzonder onder scholieren. Want wat is stress nou precies? En waar komt het vandaan? Deze vragen zullen allemaal aan bod komen tijdens de Apeldoornse scholierenconferentie.

De maandagochtend begint met een korte toespraak van Tjeerd Biesterbosch van de Veluwse Onderwijsgroep. Daarna geeft psychiater en stressonderzoeker, Christiaan Vinkers, een college over de oorsprong en invloed van stress. Als afsluiting van de ochtend zal Margrite Kalverboer (de nationale Kinderombudsvrouw) meer vertellen over de rol die stress speelt in het dagelijks leven van jongeren in Nederland.

Leven met trauma

Na de lezing kunnen de leerlingen kiezen uit drie of vier lezingen en workshops. Er wordt onder andere een lezing over stress bij apen gegeven, er wordt een documentaire laten zien over stress, en er wordt een lezing gegeven over een leven met trauma en posttraumatische stressstoornissen.