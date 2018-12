Bloemenbuurt in Didam wordt opgefleurd

DIDAM - De Bloemenbuurt in Didam staat een grondige opknapbeurt te wachten. Met een investering van 30 miljoen euro door woningcorporatie Plavei en de gemeente Montferland worden in totaal 136 woningen gerenoveerd. Daarnaast wacht voor 73 huizen de sloopkogel en wordt een park gerealiseerd.

'Met de Bloemenbuurt op zichzelf is niet veel mis', aldus wethouder Walter Gerritsen. 'Maar we hebben een grote opgave als gemeente qua duurzaamheid, maar ook om een wijk goed leefbaar te houden. Daar kunnen we in de Bloemenbuurt zeker stappen in zetten en daarom is de gemeente blij dat Plavei de buurt aan gaat pakken.'

Met de aanpak van de buurt is een groot bedrag gemoeid. 'Het gaat om een enorme uitgave', aldus Arjan ter Bogt, directeur van Plavei. 'Het kost ongeveer twee ton per woning om de 73 woningen terug te bouwen. Daarnaast gaan we 136 woningen renoveren, dan praat je ook al gauw over 70.000 tot 100.000 euro per woning. Dus tel maar uit.'



De totale aanpak van de buurt gaat enkele jaren in beslag nemen. 'We knippen het project op in delen, want het is een heel groot project voor ons', geeft Ter Bogt aan. 'We hebben het over in totaal 222 woningen. We hopen dat we aan het einde van de zomer van 2019 kunnen gaan beginnen aan de eerste fase, maar dat is renovatie. De sloop zal echt even iets langer op zich laten wachten.'