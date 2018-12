Montferlandse clubs stap verder in fusie

'S-HEERENBERG - De Montferlandse voetbalclubs MvR, VVL en Stokkum hebben van hun leden een groot mandaat gekregen om verder te gaan met de voorgenomen fusie. In het nieuwe seizoen moet de bal gaan rollen op Sportpark Marinus van Rooijen in ‘s-Heerenberg, maar daarvoor hebben de verenigingen steun van de gemeente nodig.

'Voor nu is het in ieder geval belangrijk dat we eerst met de gemeente rondkomen', stelt Koen Römer, bestuurslid van vv Stokkum. 'Dan kunnen we alles in staat stellen om een mooie vereniging te starten. Daarbij gaan we goed luisteren naar de drie verenigingen, om te kijken wat we allemaal mee willen nemen om er iets moois van te maken.'

'Niet in de schulden werken'

De voorzitters zijn druk in gesprek met de gemeente. 'De verenigingen en de gemeente hebben allemaal de intentie om er samen uit te komen', stelt voorzitter Jos Marissink van MvR. 'Onze leden hebben weliswaar in grote getale ingestemd met de fusie, maar wel met de voorwaarde dat we ons niet in de schulden werken. Dat kan alleen als de gemeente meewerkt aan het nieuwe sportpark.'



Iedere vereniging heeft wel iets dat hij moeilijk vindt om achter te laten. 'We hechten allemaal waarde aan ons eigen cluppie, maar je moet gewoon realistisch zijn', stelt Römer. 'Je moet gewoon aan de toekomst denken en dat kan alleen maar door samen te gaan.'

Extra kleedkamers en veld

Het huidige sportpark van MvR wordt de thuisbasis van de nieuwe club. 'Het sportcomplex wordt uitgebreid om alle leden te kunnen ontvangen, want we willen een extra kunstgrasveld en er worden vier kleedkamers bijgebouwd', vertelt Marissink. Voordat ze over de nieuwe huisstijl nadenken, wachten ze eerst op de gemeente. 'Er zijn al wel wat persoonlijke initiatieven geweest, maar die zagen er meer uit als het nationale shirt van Jamaica. Dus dat doen we maar niet', stelt Marissink lachend.



Wethouder: samen voor gaan

De gemeente beaamt de vooruitstrevende visie van de verenigingen om er samen uit te komen. 'We willen er samen voor gaan', stelt wethouder Martin Som. “De gesprekken gaan nu vooral over de verdere uitwerking van de plannen. Dat gaat om wat er moet gebeuren, maar ook over wie wat gaat doen, want we moeten het financieel op de juiste manier insteken.” Som geeft aan dat hij in de eerste maanden van het nieuwe jaar met een raadsvoorstel wil komen.