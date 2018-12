Deel dit artikel:













Geen verder onderzoek naar arrestatie Michael P. Foto: ANP

ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem ziet geen aanleiding om getuigen te horen die betrokken waren bij de arrestatie van Michael P. Hij is veroordeeld voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber, die opgroeide in Elst en in Nijmegen studeerde.

P. beweert dat hij tijdens de arrestatie klappen heeft gekregen. Hij zou ook niet op zijn rechten zijn gewezen. Volgens het hof in Arnhem blijkt op geen enkele wijze 'dat door de plaatselijke top van het Openbaar Ministerie en de politie opdracht gegeven is of is ingestemd met de toepassing van fysiek geweld tegen de verdachte'. Daarom vindt het gerechtshof verder onderzoek naar de arrestatie niet nodig. P. werd in juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Hij ging in hoger beroep. Dat wordt waarschijnlijk in mei volgend jaar behandeld. Zie ook: Advocaten Michael P. willen getuigen horen over 'gewelddadige' arrestatie 💬 WhatsApp ons!

