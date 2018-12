.

Het Toon Hermans Huis Ede en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn samen een project gestart voor personen bij wie borstkanker of darmkanker werd vastgesteld. Zij kunnen een buddy krijgen; een maatje die de diagnose borst- of darmkanker al langer geleden kreeg. Als ervaringsdeskundige herkent een buddy de emoties, vragen en onzekerheden. Een buddy helpt kankerpatiënten het eigen leven weer op te pakken. De patiënt kiest op een website zijn of haar eigen buddy. De eerste matches zijn gemaakt.

Het bericht ‘U heeft kanker’ komt vaak keihard aan. Veel tijd om erbij stil te staan is er meestal niet. Onmiddellijk begint een traject van onderzoeken, meestal gevolgd door een operatie. En daarna start de bestraling, chemotherapie en soms ook nog hormoontherapie. Pas als dat allemaal achter de rug is en de periode van herstel begint, komen de emoties vaak los. Samen met allerlei praktische vragen over het leven met de gevolgen van kanker.

Uit eigen ervaring Natuurlijk proberen de artsen en verpleegkundigen van Ziekenhuis Gelderse Vallei alle nodige informatie te geven over het leven tijdens en na de behandeling. Maar soms willen patiënten niet alles met hen delen. Of er is behoefte aan een ander soort contact dan de relatie patiënt – zorgverlener. Aan contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Die uit eigen ervaring herkent wat de ander zegt.

Speciale website Juist voor deze groep patiënten startte het Toon Hermans Huis samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei het buddyproject. Dit project koppelt een buddy aan iemand die recent de diagnose darmkanker of borstkanker kreeg. Op een speciale website presenteren de beschikbare buddy’s zich. De patiënt krijgt een inlog, kiest de buddy die het beste bij hem of haar past en meldt dit aan het Toon Hermans Huis. Die zorgt voor het eerste contact.

Een buddy is een lotgenoot, een maatje. Het is iemand die ooit dezelfde diagnose kreeg, een behandeling heeft gehad en de ziekte heeft verwerkt. Een buddy vertelt wat er mogelijk is, geeft tips en biedt een luisterend oor. Een buddy helpt iemand het leven na de diagnose kanker weer op te pakken.

