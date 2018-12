Okita weet dat het beter kan en moet bij NEC

NIJMEGEN - Jonathan Okita beseft dat NEC tegenvalt dit seizoen.

"Het is moeilijk ja. We hadden moeite om te winnen, maar de ploeg is er zich nu van bewust dat het beter moet. Tegen Den Bosch speelden we goed, maar verloren we vooral door die rode kaart. Bij mijzelf zit er ook verbetering in. Ik kom steeds meer op niveau. Ik probeer het maximale eruit te halen en heb de laatste twee wedstrijden gescoord. Dat wil ik proberen voort te zetten."

MVV is een speciale wedstrijd voor de aanvaller. "Ja, het is mijn oude club. Ik heb ook nog veel contacten met spelers daar. Ik heb daar een mooie tijd gehad. Maar we moeten vooral drie punten halen, dus daarin is geen verschil. Het is wel heel erg koud. Dat zie je ook aan het veld. Maar ook dat hoort bij voetbal."