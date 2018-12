Mogelijk vervuild zand van Vink onder tuinterrassen in Ede

EDE - Bij 48 woningen in de wijk Enka in Ede is mogelijk vervuild zand van Vink terechtgekomen. Het gele zand is gebruikt voor de aanleg van tuinterrassen.

Het is nog niet duidelijk bij welke woningen dat is gebeurd. Daarnaast kan het zand ook in kruipruimtes terecht zijn gekomen. De grond is ook gebruikt onder een klein deel van de wegen en fietspaden.

Op dit moment worden er op verzoek van bewoners steekproeven gedaan. Het is niet bekend wanneer de uitslag duidelijk is.

Niet in leeflaag

In totaal is in de wijk door Vink 50 kuub zand gebruikt, zo'n vier vrachtwagens vol. Omdat er meerdere partijen zand zijn gebruikt in de woonwijk is niet precies te achterhalen waar het zand van Vink precies is neergelegd. Wel is bekend dat het zand niet bij meer dan 48 woningen is gebruikt.

Het zand ligt bovenop een 'leeflaag' van een meter dik. Deze leeflaag is eerder aangebracht op de gesaneerde bodem van het Enka-fabrieksterrein. 'Dit is gebeurd onder streng toezicht van de provincie waarbij vele controle-onderzoeken zijn uitgevoerd', aldus de gemeente Ede.

De 50 kuub zand, zo'n vier vrachtwagens vol, maakt deel uit van een partij van 10.000 ton zand van Vink die mogelijk vervuild is. De vuilegrondaffaire kwam begin november door Zembla aan het licht, nadat een rapport met een diepgaand onderzoek naar de grondadministratie van Vink openbaar werd gemaakt. Volgens Vink is 1000 ton zand gebruikt in nieuwbouwwijken in Barneveld, terwijl dit volgens de GGD niet had gemogen. Inmiddels is ook bekend dat er grond is gebruikt in Apeldoorn, De Bilt en Leusden. Volgende week worden nog vijf gemeente bekendgemaakt waar de grond is toegepast.

