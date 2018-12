De Gier verwacht op de bank te zitten bij NEC ondanks rode kaart

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier moet mogelijk vanaf de tribune toekijken vrijdagavond thuis tegen MVV.

Hij kreeg tegen Den Bosch namelijk een rode kaart, maar gaat ervan uit dat hij toch op de bank mag zitten. "De zaak komt vanavond in Zeist voor en ik ga er naartoe om een en ander mondeling toe te lichten. Dat is altijd beter dan dingen die op papier staan, die worden misschien verkeerd geïnterpreteerd. Dus dat wachten we af. Het elftal is voorbereid op de wedstrijd en of ik er nou wel of niet bij ben, daar zal niet eens zoveel aan veranderen. Alleen dat ik dan misschien op de tribune moet zitten."

NEC is op dit moment slechts een middenmoter. "Nee, natuurlijk had ik dat niet verwacht. Wij moeten nu vooral naar onszelf kijken. In deze competitie kan van alles gebeuren. We houden ons vast aan ons eigen spel en kijken van week tot week hoe het ervoor staat. Over de wedstrijd tegen Den Bosch was ik best tevreden. We gaven onnodig de 1-1 weg in de eerste helft en in de tweede helft kwamen we verdiend op voorsprong. Jammer genoeg hebben we het in de slotfase weggegeven."