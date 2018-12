Tiel roept hulp provincie in om onder nieuw afvalsysteem Avri uit te komen

TIEL - Tiel ziet nieuwe mogelijkheden om onder de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem in Rivierenland uit te komen, nu de invoering is uitgesteld tot 1 juli 2019. Het stadsbestuur roept de provincie op om het bestuur van de regionale inzamelaar Avri op andere gedachten te brengen.

Acht van de tien gemeenten die het bestuur van Avri vormen, hebben gekozen voor een systeem van 'omgekeerd inzamelen' met ondergrondse containers waar inwoners hun restafval in kwijt kunnen. Tiel was hier altijd op tegen en heeft binnen het bestuur van Avri geprobeerd om voor een eigen systeem te kunnen kiezen. Dat is op het moment niet mogelijk en aan het voorlopig houden van het huidige systeem in Tiel waren hoge kosten verbonden.

Nascheiden

Onlangs bleek dat Avri de geplande invoering van het systeem per 1 januari niet haalt. Dit is uitgesteld tot 1 juli. Volgens Tiel biedt dit de mogelijkheid om te onderzoeken of een systeem waarbij het afval achteraf gescheiden wordt toch niet een goede mogelijkheid is. Volgens Avri is dit 'nascheiden' geen optie, maar Tiel wil hier onafhankelijk onderzoek naar laten doen. Ook wil Tiel dat het binnen Avri mogelijk wordt gemaakt om als gemeente zelf te kiezen hoe het afval ingezameld wordt.

Onzorgvuldig

Tiel vindt dat het hele proces onzorgvuldig is verlopen en wil daarom dat de provincie ingrijpt. In een brief die deze week verstuurd is aan Gedeputeerde Staten vraagt Tiel om bij het bestuur van Avri aan te dringen op deze punten en te zorgen dat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden tot dit gerealiseerd is.

Het nieuwe systeem moet volgens Avri wel ingevoerd worden, om doelstellingen van de provincie en het Rijk te halen om de hoeveelheid restafval die inwoners produceren terug te dringen.

