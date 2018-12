Chocolademelk en kerststol na koude tocht over pikdonkere zandverstuiving

HULSHORST - Normaal gesproken mag er 's avonds niet gewandeld worden over het Hulshorsterzand in Hulshorst. Maar één keer per jaar maakt Natuurmonumenten een uitzondering. Gisteravond mochten wandelaars met lampionnen door het natuurgebied.

De buurtvereniging in Hulshorst organiseert de wandeling. Er wordt een gids geregeld en mensen mogen hun eigen lampjes of lampionnen meenemen. Dat is geen overbodige luxe, want het is pikdonker op de zandverstuiving. En dan is het ook nog eens goed koud.

Nu of nooit

De tocht begon woensdagavond in buurthuis De Wieken in Hulshorst. Vanaf daar liepen de wandelaars zo'n vijf kilometer over de zandverstuiving.

'Het is een unieke ervaring om in het donker het gebied in te mogen. Het is echt nu of nooit,' vertelt organisator Wijnand Kooijmans. 'We merken dat er altijd veel mensen op af komen. Ik denk omdat het toch spannend is om daar in de duisternis te lopen.'

Tijdens de wandeling vertelt de gids over het gebied en de dieren die er leven. 'Behalve dat het spannend en gezellig is, is het dus ook best leerzaam,' aldus Kooijmans.

Traktatie na afloop

Bij terugkomst in het buurthuis kreeg iedereen warme chocolademelk met kerststol. De wandelaars zijn enthousiast. 'Volgend jaar neem ik meer mensen mee om te wandelen zodat zij ook kunnen beleven wat wij vanavond hebben meegemaakt,' vertelt een van hen.