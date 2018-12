Ho Ho Ho, het is bijna kerst: dit zijn de leukste uitjes

ARNHEM - De kerstvakantie is weer begonnen. Een fijne tijd om samen te zijn met het gezin en de familie. En zoals elk jaar is er weer veel te doen rondom de feestdagen in onze provincie. Ik heb de leukste uitjes en tips voor je op een rijtje gezet.

Kerst Singin Harderwijk

In Harderwijk kun je op zaterdagavond mee zingen met alle bekende kerstnummers. Op de Markt wordt daar door de Popschool Harderwijk de Kerst Singin gehouden. De avond begint om 20.00 uur.

So this is Christmas

In Nunspeet kun je dit weekend naar het muzikale en theatrale kerstevenement 'So this is Christmas'. Op het marktplein is er zaterdagmiddag een kerstoptreden van de musicalgroep Laura’s Musical en 's avonds wordt het kerstverhaal op eigentijdse wijze verteld. De markt zal verder aangekleed zijn met allemaal kraampjes.

Vlooienmarkt in Barneveld

Wil je nog wat laatste spulletjes of cadeautjes kopen voor de kerst dan kun je terecht bij de Vlooienmarkt in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Er zijn zaterdag meer dan 100 kramen, waar je langs kan struinen. De markt is te bezoeken van 09.00 tot 16.00 uur.

Santarun in Wijchen

Altijd al lekker willen rond rennen in een kerstpak? Dan kun je zondag het beste naar Wijchen gaan. Door het centrum vindt namelijk de Santa Run plaats. Met deze Santa Run wordt er geld ingezameld voor de Voedselbank in Wijchen en Beuningen. Je kunt kiezen uit verschillende afstanden van 500 meter tot 5 kilometer.

Nijmeegse Winterweken

In de Stevenskerk in Nijmegen kun je deze dagen ook helemaal in kerstsferen komen tijdens de Nijmeegse Winterweken. Van swingende optredens van koren tot een kerststallenspeurtocht. De kerk is vanaf zaterdag elke dag geopend en tot en met 6 januari zijn er allemaal activiteiten.

Geen echt ijs, maar wel schaatspret

Helaas geen echt ijs deze kerst, maar toch kunnen kinderen zich vermaken op verschillende ijsbanen in onze provincie. Zo zijn er ijsbanen open in Epe, Overbetuwe en Harderwijk.

Op pad met de kids

Voor kinderen is er deze weken natuurlijk ook veel te doen. Zo wordt de kerstvakantie grootst gevierd in Slot Loevestein met allemaal activiteiten. In het Land van Jan Klaassen kunnen kinderen onder meer marshmallows verwarmen in het vuur en de kerstman ontmoeten. Museumpark Orientalis viert deze weken het Feest van Licht. Daar is ook de grootste kerststal van Europa te zien.