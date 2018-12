Basisschool in Ede helpt mee aan bijvriendelijke gemeente

EDE - Leerlingen uit groep 5 en 6 van basisschool de Lettertuin hebben dinsdagochtend bloembollen geplant om bij te dragen aan een ‘Bijvriendelijke' gemeente. Wethouder Vreugdenhil stak bij de feestelijke gelegenheid ook haar handen uit de mouwen.

Voordat de kinderen als zoemende bijen de bloembollen mochten planten, kregen ze van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) uitleg over het belang van de bij in de Edese maatschappij. Als afsluiter werd het bord ‘Ede zoemt’ onthult. De kinderen zongen hierbij het lied ‘Red de Bij’.

Enthousiaste kinderen

Wethouder Vreugdenhil is wel te spreken over het project: ‘Dit is de eerste basisschool die deelneemt aan het project. Het is zeker een succes. De kinderen hebben ervan genoten en het was ook nog eens leerzaam voor ze.’ Het enthousiasme straalde dan ook van de kinderen af. ‘Het is hartstikke leuk om de kinderen zo te zien. De bedoeling is nu dat ze aan de toekomst gaan werken,’ aldus Vreugdenhil.

De bij een handje helpen

Bijen hebben het moeilijk in ons land. In totaal zijn er 358 soorten, waarvan de helft bedreigd wordt mede omdat er te weinig bloemen voor ze zijn. Door de bijdrage van de basisschool hoopt de gemeente Ede de bijen te steunen. ‘Het zou mooi zijn als mensen uit de gemeente Ede zelf ook meehelpen door van hun tuin een bijenparadijs te maken. Zo kunnen we samen de bij redden’, stelt de gemeente.

Kom ook in actie om de wilde bij te helpen. Ben je benieuwd wat andere mensen al doen? Of wil je graag meer weten over wat jij kan doen om te helpen? Op www.nederlandzoemt.nl staat alle informatie. Nederland zoemt is een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis.