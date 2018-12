Ome Jan (84) is 60 jaar in dienst en krijgt contractverlenging

HARDERWIJK - Ome Jan werkt al 60 jaar bij de pepernotenfabriek in Harderwijk. Hij functioneert zo goed en wordt iedereen zo graag gezien dat hij wederom contractverlenging krijgt. Een mooi vervroegd verjaardagscadeau, want hij wordt 19 december 85.

In het najaar van 1958 startte Van Delft haar fabriek in pepernoten en koekjes in Harderwijk. Als eerste bedrijf op het 'nieuwe' industrieterrein buiten de stad. Van Delft verliet haar te klein geworden fabriekspand in Koog aan de Zaan waar het sinds 1880 was gevestigd. In Harderwijk was goed personeel te vinden en de grond was er goedkoop. Jan Schaap solliciteerde en werd gelijk aangenomen. Eerst als manusje van alles, daarna in de bakkerij als deegbereider van taai-taai en pepernoten.

Meteen na pensioen wilde hij terugkomen

Toen Jan Schaap met pensioen ging – 20 jaar geleden - en afscheid had genomen, belde hij gelijk de volgende dag op naar Oscar de Lange, de directeur, of hij niet weer aan het werk kon. Hij miste het werk en zijn collega’s en kon niet thuis zitten. Op zijn aandringen nam Van Delft hem zodoende weer aan; zo’n goede kracht was natuurlijk ook onmisbaar.

Op handen gedragen

Elke dag door weer en wind vanuit achter in Ermelo 10 kilometer fietsen naar Harderwijk. Tegenwoordig niet meer zo snel, maar fietsen doet hij nog steeds elke dag. Met een vroege start. Want dat doen bakkers. Nog altijd met veel plezier. En hij wordt op handen gedragen door zijn collega’s. Met elke dag met de schrobmachine (zijn eigen 'rollator') en de afvalcontainers door de fabriek is hij van vaste toegevoegde waarde voor de fabriek en vooral ook een graag geziene collega. Nog altijd scherp en grapjes makend.

Vele directeuren zien komen en gaan

Van Delft is een zeer dynamisch bedrijf dat jaarlijks en soms bijna dagelijks verandert en dus compleet anders is dan 60 jaar geleden, maar één ding is nooit veranderd en dat is Jan Schaap. De stabiele factor in het bedrijf. Jan heeft vele directeuren, leidinggevenden en collega’s zien komen en zien gaan. Jan heeft het hele bedrijf zien veranderen en vooral ook zien groeien. Alle collega’s spreken volop respect uit over Jan Schaap.