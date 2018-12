Burgemeester sluit drugspanden in Gendringen en Varsselder

GENDRINGEN - Burgemeester Otwin van Dijk heeft de afgelopen weken twee panden in Oude IJsselstreek laten afsluiten omdat ze gebruikt werden voor drugscriminaliteit. Het gaat om een woning in Gendringen en een pand in Varsselder.

'In de woning aan de Prins Bernhardstraat in Gendringen waren grote hoeveelheden harddrugs in huis', zo laat de gemeente Oude IJsselstreek weten. 'Op het perceel aan de Gendringseweg in Varsselder is een hennepdrogerij aangetroffen.'

'Risico voor de omgeving'

Volgens de gemeente is de burgemeester voorstander van de strenge aanpak: 'Het is niet alleen een ernstig misdrijf, het brengt ook risico’s met zich mee voor de omgeving. Drugshandel vormt een ernstige aantasting van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.'

Meerdere drugspanden in de Achterhoek gesloten

Burgemeesters in de Achterhoek maken regelmatig gebruik van de bevoegdheid om een pand te sluiten. Zo werd vorige week in Montferland nog een woning aan het Bergherveld voor de duur van drie maanden afgesloten. Ook in onder meer Aalten en Groenlo zijn drugspanden gesloten.