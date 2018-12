Koning Willem-Alexander brengt verrassingsbezoek aan Wageningen

WAGENINGEN - Koning Willem-Alexander heeft donderdag een verrassingsbezoek gebracht aan drie lokale projecten in Wageningen.

Hij sprak in natuurgebied het Binnenveld met mensen van de stichting Mooi Binnenveld, dat 50 hectare grond in het gebied wil aankopen en beheren. Ook praatte hij met de coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen, waarin buurtbewoners met de gemeente en de Woningstichting samenwerken om te kijken naar een alternatief voor aardgas.

Grote verrassing

Melitta Steenhuis, van coöperatie Warmtenet, was zeer verrast door de komst van de koning. 'Het is heel bijzonder dat hij bij ons project langskwam. Dit hadden we niet verwacht, ik had gedacht dat de commissaris van de koning zou komen. Toen de koning zelf binnen kwam dacht ik: 'Wow'. Dit was heel spannend en bijzonder.'

Het derde bezoek was bij Thuis, een ontmoetingsplaats in het centrum van Wageningen. Volgens de initiatiefnemers is het 'een platform voor ideeën, initiatieven en talenten' waar ze groepen met elkaar verbinden.

Koning op Facebook?

Dieneke de Weerd van Thuis was blij dat de koning langskwam. Toen ze vertelde over een Facebookgroep, was Willem Alexander zeer geïnteresseerd. 'Ik hoop dat hij vanavond even op zoek gaat naar de Facebookgroep', lacht ze.

Aan het begin van de middag was het werkbezoek klaar en vertrok de koning weer.