VIDEO: nieuwe Stolperstein in Zutphen na diefstal

Deze keer wordt de gloednieuwe steen vastgezet in cement om diefstal te voorkomen. 'Ik heb er twee schroefjes ingeboord en die moeten zich vasthouden in dat beton,' vertelt Michiel Schoenmakers van de Stichting Stolpersteine Zutphen. 'Of het helpt? Ach...'

Bekijk de reportage. Daaronder gaat de reportage verder.

Geen enkel spoor van de dief

De oorspronkelijke steen is tot nu toe de enige die gestolen is. De stichting zorgde ervoor dat er ook in Zutphen herinneringsstenen gekomen zijn voor in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joodse stadsgenoten. De gloednieuwe steen is opgedragen aan oud-bewoner Herman Snatager die in 1943 in Sobibor omkwam. Van de dief van de oorspronkelijke steen is er geen enkel spoor. Een steen die in geld niets waard is. 'Nog geen twee euro. Maar het is wel een emotionele waarde voor de nabestaanden,' zegt Schoenmakers.

Respect

Maar nu is er dus een nieuwe herinneringssteen. En daar zijn de bewoners van de Raadhuissteeg blij mee: 'Dit is prima toch? Respect en herinnering aan deze mensen.'

Schoenmakers: 'Een nieuwe herinnering die nu wat vaster in het plaveisel ligt. Twee euro is het waard. Dat lijkt mij niet de moeite waard om het uit te graven.'

Zie ook: Verontwaardiging en onbegrip na diefstal Stolperstein in Zutphen