Buurman uitgeschakeld in 24-uurs Le Mans

Dat is 's werelds oudste en grootste race voor sportwagens. Rond negen uur zondagochtend kwam Buurman naast de baan stil te staan met zijn Lola Judd waarmee hij uitkomt in de LMP2-klasse. Een kapotte alternator bleek de boosdoener.

Tegen over RTL Grand Prix zegt de Ubbergse autocoureur. "Het is gek, want het ging heel goed met snelle rondetijden. Na de rijderswissel ging het mis. Opeens viel alle stroom uit. De taak is dan om het probleem proberen te verhelpen." Als een auto stil valt naast het circuit mag alleen de coureur aan de auto sleutelen. Een monteur mag wel aanwijzingen geven. "Het duurde lang voordat er een monteur bij was, want ik stond achterop het circuit. Maar al snel was duidelijk dat het einde verhaal was."

De 24 uur van Le Mans begon zaterdagmiddag om 15:00 uur en finisht zondagmiddag om 15:00 uur. De wedstrijd wordt verreden op een stratencircuit bij de Franse stad Le Mans.

