Barneveldse wethouder wil snel onderzoek naar zand Vink: 'Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard'

BARNEVELD - 'Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.' Dat zei wethouder Aart de Kruijf van de gemeente Barneveld woensdagavond tijdens een ingelast debat met de gemeenteraad over de kwestie Vink. Het Barneveldse bedrijf is in opspraak geraakt omdat zo'n 10.000 ton mogelijk verontreinigd zand van Vink in nieuwbouwwijken in onder meer Barneveld, Ede en Apeldoorn terecht is gekomen.

Het debat in de gemeenteraad was aangevraagd door oppositiepartij Lokaal Belang, die ook een motie van afkeuring tegen het college indiende. Volgens Lokaal Belang maakt het college het onmogelijk voor de raad om haar controlerende taak uit te voeren. Het college communiceert niet, geeft geen duidelijke antwoorden op vragen en blijft vaag in de affaire Vink, aldus Lokaal Belang. De motie haalde het overigens niet, hij werd met vier stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen. Nog voor kerst onderzoek Wethouder De Kruijf is zich bewust van het groeiend wantrouwen van de inwoners van Barneveld, en haast zich om daar wat aan te doen. Naast betere communicatie naar de bewoners toe, wil hij dat er nog voor de kerst een onderzoek komt op plekken waar zeker is dat daar zand van Vink ligt. Dat onderzoek komt er overigens alleen met uitdrukkelijke instemming van een klankbordgroep van bewoners. De resultaten zouden voor de kerst bekend moeten zijn. De resultaten van andere onderzoeken worden pas in februari verwacht. Bewoners overwegen stichting Naast het debat in de raad werd er ook over de Vink-kwestie vergaderd in de Veluwehal in Barneveld. Ruim 250 mensen kwamen woensdagavond luisteren naar het verhaal van advocaat Pieter Huitema. De advocaat stond eerder gedupeerden in het Groningse aardbevingsgebied bij. Hij adviseert mensen zich aan te sluiten bij een gezamenlijke stichting die de belangen van de bewoners van de Barneveldse wijken kan behartigen. De avond werd georganiseerd door een werkgroep van inwoners. Zij denken met een stichting sterker te staan. Die kan dan de opdracht geven aan een advocaat om een zaak te starten. 'Op Vink en provincie richten' Volgens Huitema zijn er twee belangrijke hoofdrolspelers om zich op te richten. 'Zoals dat er nu naar uitziet zijn dat het bedrijf Vink en de provincie Gelderland. Maar we moeten ook de rol van de gemeente niet uitvinken', reageert hij na afloop. Hij vindt ook dat er meer duidelijkheid moet komen door bijvoorbeeld een voorlopig getuigenverhoor waar iemand onder ede gehoord kan worden. 'Van de gedeputeerde tot de directeur tot deskundigen, dan kun je ook gaan kijken wie je gaat aanspreken hiervoor.' Volgens advocaat Huitema kunnen ook mensen uit andere wijken en gemeenten zich aansluiten bij een dergelijke stichting. Voor de bijeenkomst zijn al tientallen steunbetuigingen geweest. Ook tijdens de avond gooien verschillende bewoners een aanmeldformulier in de bus. 💬 WhatsApp ons!

