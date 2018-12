13 miljoen aan bezuinigingen in Zutphen en nog is het niet voldoende

ZUTPHEN - Ondanks de bezuinigingen van 13 miljoen euro per jaar moet er in Zutphen toch nog een schepje bovenop. Vooral om weer wat vet op de botten te krijgen.

De provincie Gelderland liet dinsdag weten zich zorgen te maken om de financiële situatie in Zutphen. De tekorten worden volgens de provincie in de eerste jaren aangevuld met geld uit de reserves. 'Die worden hierdoor wel erg beperkt, waardoor de gemeente nauwelijks in staat is grote tegenvallers op te vangen', aldus een woordvoerder van de provincie.

En dus moet er worden gespaard om die reserves aan te vullen. 'Daarvoor zijn verdere bezuinigingen nodig, misschien moet Zutphen wat meer vastgoed verkopen voor incidentele baten', stelt Hein Brunsveld van het CDA.

Bovendien moeten de 13 miljoen aan bezuinigingen ook nog daadwerkelijk gehaald worden. 'Het zijn forse bezuinigingen. Die moeten allemaal worden gerealiseerd om een sluitende begroting te krijgen. Wanneer zaken niet lukken moet de gemeente bijsturen', concludeert de provincie.

Wethouders leveren salaris in

Toch is er voldoende vertrouwen in de gemeenteraad van Zutphen om die problemen op te lossen. Dat komt volgens de gemeente door de genomen maatregelen, waarbij bijvoorbeeld de wethouders tien procent van hun salaris inleveren. 'Dat is de aanleiding voor de provincie om te zeggen: Zutphen heeft het onder controle, natuurlijk komen er in de toekomst meetmomenten tussen Zutphen en de provincie.'

Ook CDA'er Brunsveld - in de oppositie - vindt dat er genoeg aanknopingspunten zijn. 'Ik acht de coalitie er zeker toe in staat dit met succes voor elkaar te krijgen, en daar willen wij ze ook echt wel bij steunen.' Ingrid Timmer van D66 heeft twijfels. 'De opgaven die er nu liggen zijn groot, heel groot. Dat willen we met man en macht vormgeven, maar de vraag is wel of we dat gaan redden: om van Zutphen een sterke, financieel gezonde gemeente te maken. Staan we volgend jaar niet voor dezelfde vraag?'

'Typisch Zutphen'

Ook Bert Jansen, van Bewust ZW, is kritisch. 'Het college heeft niet geleerd van eerdere fouten. Je zou denken dat de continuïteit van een paar partijen ervoor zorgt dat het nu beter zou gaan. Helaas zeggen wij al jaren: de gemeente is nog steeds niet in control. Het is niet nieuw, het is typisch Zutphen. Je hebt daadkrachtige bestuurders nodig die weten waar ze over praten.'

De Rekenkamer doet nog een onderzoek, vooral om te achterhalen waar het mis is gegaan in de gemeente.