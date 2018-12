Deel dit artikel:













Ermelo's restaurant treedt toe tot prestigieuze Alliance Gastronomique Chef-kok Dennis van den Beld van Het Roode Koper

ERMELO - Restaurant Het Roode Koper in Ermelo is toegetreden tot de restaurantvereniging Alliance Gastronomique. Deze prestigieuze club met maar 39 leden is het langst bestaande culinaire samenwerkingsverband in Europa.

Het Veluwse restaurant werd maandagavond in Amsterdam geïnaugureerd. Eigenaar van het familiebedrijf, Jon-Ivar Sörensen, is blij maar blijft nuchter onder het lidmaatschap. 'In de horeca ben je niet beter dan wat je vanavond presteert. Je moet elke dag het beste in jezelf naar boven halen.' Zijn zaak kreeg in 2015 al een Michelinster. Beste restaurants Toetreden tot de Alliance Gastronomique betekent samenwerking met de 39 beste restaurants in Nederland en België. 'Het is natuurlijk heel leuk om jezelf te verbinden aan de beste mensen in de branche', zegt Sörensen. 'Elk bedrijf heeft een eigen accent, straalt iets uit. Het enthousiasme spat er echt vanaf.' Bij Het Roode Koper komt dat accent onder anderen van chef-kok Dennis van den Beld. Die heeft een klassieke kookstijl, gebaseerd op de Franse keuken met eigengemaakte persoonlijke accenten. 'Steentje bijdragen' Het gezelschap van Alliance Gastronomique komt een paar keer per jaar bij elkaar. Naast kennis uitwisselen wil de club namens de horecabranche ook haar steentje bijdragen op andere gebieden. 'We hebben bijvoorbeeld geld opgehaald voor de wederopbouw van Sint Maarten. Met een groep kan je dan toch veel meer doen dan alleen', zegt Sörensen. 💬 WhatsApp ons!

