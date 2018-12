Wapenarsenaal op zolder: 'Mijn broertje heeft geen kwade bedoelingen'

NIJMEGEN - Het wapenarsenaal dat de politie aantrof op een zolderkamer in de Benedenstad in Nijmegen, is van een verzamelaar die er totaal geen kwade bedoelingen mee heeft. Dat zegt zijn broer.

Agenten vonden na een tip onder meer enkele kruisbogen, luchtdrukwapens en messen. Volgens de broer van de 20-jarige eigenaar heeft de politie alles meegenomen. 'Mijn broertje is heel erg geschrokken. Hij heeft een tijdje in Duitsland gewoond en die spullen daar gekocht. Niemand hoeft zich zorgen te maken, want hij was er niets mee van plan.'

Onderzoek moet nog uitwijzen welke wapens illegaal zijn, omdat de agenten die de partij in beslag namen twijfelden over wat wel en niet is toegestaan. 'Mijn broertje is niet aangehouden. Hij moet nog horen wat er met de wapens gebeurt.'

