Vreemdelingenpolitie pakt broers Andropov op

CULEMBORG - Maksim (14) en Dennis (10) Andropov zijn woensdagmiddag opgepakt door de vreemdelingenpolitie en overgebracht naar het detentiecentrum in Zeist. Dat zegt Susanna van Citters van het Burgerinitiatief Kinderpardon. De bedoeling is dat de broers uit Culemborg vrijdag het land worden uitgezet.

Maksim en Dennis en hun jongere zusje Arina waren eerder dit jaar al meerdere malen in het nieuws. Hun ouders Olga en Viktor woonden al zeventien jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ook deden ze zonder succes een beroep op het kinderpardon.

Begin juli bepaalde de rechter dat het gezin de lopende procedures niet meer mocht afwachten. Het gezin, dat jaren in Culemborg woonde, werd uitgezet naar Oekraïne. De ouders kregen een inreisverbod. De twee zonen kwamen in september via een toeristenvisum voor een paar maanden zonder hun ouders en zusje terug naar Nederland.

Opgepakt

Aan het verblijf van Maksim en Dennis komt nu dus abrupt een einde. 'De vreemdelingenpolitie heeft ze om 16.15 uur opgepakt en overgebracht naar het detentiecentrum', zegt Van Citters. 'We hebben net gebeld met het detentiecentrum, maar daar werd aangegeven dat de jongens nog niet zijn aangekomen. Of dat waar is weten we niet. Eerder zeiden ze dit ook, terwijl de jongens er toen ook al waren.'

'Verontrustend'

Van Citters vindt de gang van zaken verontrustend en onmenselijk, zegt ze. Ze geeft aan dat Frank King, die de familie Andropov juridisch bijstaat, woensdag telefonisch contact had met moeder Olga Andropov. Zij lichtte hem in over de arrestatie van haar zoons. King spoedde zich daarop naar zijn kantoor in Leiden. Daar vond hij een fax van de vreemdelingenpolitie, die om 16.30 uur verstuurd was. Daarin werd hem meegedeeld dat Maksim en Dennis vrijdag worden uitgezet.

Staatssecretaris

Van Citters hoopt dat de uitzetting van de broers Andropov nog voorkomen kan worden. 'We hebben net een brief klaarliggen voor staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie. Hij komt vanavond terug uit Marokko en kan een beroep doen op zijn discretionaire bevoegdheid, om ze in Nederland te laten blijven.'

