Woonbootbewoners Nijmegen: 'Straks moeten we onder een brug slapen'

De 'woonbootsoap' sleept zich al jaren voort. De toenmalige GroenLinks fractievoorzitter zei in 2017 nog dat hij zich schaamde als gemeente nog geen oplossing gevonden te hebben voor de bewoners die toen al 1449 dagen wachtten op een oplossing.

'Bang dat we straks onder een brug moeten slapen'

De huidige GroenLinks wethouder Noël Vergunst heeft die oplossing nu wel, maar het is er niet eenn waar de gezinnen blij van worden. Erma Pestman: 'We zijn gewoon bang voor onze toekomst. We zijn bang dat we straks onder een brug moeten gaan slapen.'

Want wonen op hun boot aan de Oostkanaaldijk, dat mogen de bewoners vanaf 1 januari 2019 niet meer. In 2013 herzag Nijmegen het bestemmingsplan en concludeerde dat wonen in het industriegebied er niet meer in zat.

Een poging om de rechten voor de huidige bewoners te behouden middels overgangsrecht sneuvelde bij de Raad van State. De bewoners zelf wilden dat ook helemaal niet omdat hun boot dan nooit meer te verkopen zou zijn. Immers: een woonboot zonder geldige ligplaats is niets waard.

Verplaatsing te duur en slechts tijdelijk

Daarom sprak de gemeente Nijmegen af om op zoek te gaan naar een alternatieve ligplaats. Maar de laatste optie hiervoor, naar Cuijk, werd vorige maand afgewezen door de wethouder. De zeven ton kostende verplaatsing was volgens de wethouder te duur en ook niet te verantwoorden omdat de boten daar slechts tien jaar mochten liggen.

En daarom is er volgens de gemeente nog maar één ding mogelijk. Het wonen op de boten moet stoppen en de gezinnen krijgen een kleine financiële tegemoetkoming. Meer dan zeven ton in totaal kan dat natuurlijk nooit zijn, omdat wethouder Vergunst de verplaatsing naar Cuijk van precies dat bedrag te duur vindt. Eén van de gemeenteraadsleden zegt anoniem dat zeven ton al een heel aardig eind in de richting zou komen van wat de gezinnen zouden moeten ontvangen.

Forse hypotheekschuld

Volgens de woonbootbewoners zelf is zelfs dat bedrag onvoldoende. Er zou dan nog geen ton per gezin uitgekeerd worden, terwijl de meeste wel met een forse hypotheekschuld blijven zitten. En met een boot die zonder ligplaats onverkoopbaar is.

'Gemeente niet aansprakelijk'

Wethouder Vergunst wil zich nog niet in de kaart laten kijken over de hoogte van de vergoeding. 'Het is in ieder geval geen schadeloosstelling, want de gemeente is niet financieel aansprakelijk voor de schade die is ontstaan.'

De woonbootbewoners zien dat toch anders. Erma Pestman: 'We liggen hier al tientallen jaren met een vergunning van Rijkswaterstaat. Er is zelfs riolering aangelegd en we betalen gemeentelijke belasting. En in 2013 besluiten ze ineens dat het niet meer mag.'

GroenLinks wethouder 'lost het op'

Pestman vindt het overigens wel zuur dat nu juist een GroenLinks wethouder op deze manier 'de oplossing' aandraagt voor de jarenlange soap. Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks): 'Als u het standpunt van de fractie van GroenLinks wilt weten zult u contact op moeten nemen met de woordvoerder van de fractie van GroenLinks. Ik ben bestuurder van de stad Nijmegen en ik kom op voor de belangen van de hele stad.'

