Grote ijsbaan op DRU-terrein in Ulft

ULFT - Om in de feestelijke decembermaand mensen te verbinden, organiseren verschillende partijen op het DRU-terrein activiteiten om kerst te vieren. Onderdeel daarvan is de grote ijsbaan die vrijdag opent in de SSP-HAL.

'We hebben kerst op de DRU. Dat is een maand lang activiteiten in het kader van ijspret, Kerstmis, samenzijn en verbinding. En op dit moment is daarvoor nu een ijsbaan in aanleg. 200 meter ijsplezier, waar jong en oud de komende weken op los mag', vertelt Juliëtte Hofman namens de organisatie.

De aanleg van de ijsbaan verloopt volgens ijsmeester Frans Evers goed: 'Dinsdag zijn we begonnen met de voorbereidingen. Het water ligt erop, de elementen zitten erin en de poort staat. De opbouw van het ijs gaat in lagen, omdat dat beter schijnt te zijn voor de sterkte van het ijs.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Naast de ijsbaan organiseren de SSP-hal, de DRU Cultuurfabriek, ICER en REGIO8 nog meer activiteiten. 'We hebben volgende week een liefdadigheidsdiner voor mensen die het om welke reden dan ook iets zwaarder hebben. En we hebben nog een project, dat noemen we de wensboom. Dat is een hele grote kerstboom die opgetuigd is en die speciaal klaarstaat voor mensen die een wens willen doen voor een ander. We hebben een speciale jury samengesteld, waarvan de burgemeester de voorzitter is. Zij gaan de drie meest bijzondere wensen uitkiezen en in vervulling laten gaan.'