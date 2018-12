'John Berends kan een boegbeeld voor Gelderland zijn'

'Tijdens de gesprekken hebben we hem leren kennen als een open en betrokken bestuurder. Hij heeft veel contacten en goede netwerken. Hij is open en benaderbaar', vertelt Van Baak. 'Hij is een waardig opvolger van Clemens Cornielje.'

Berends is nu nog burgemeester van de gemeente Apeldoorn en dus al bekend bij de leden van de Provinciale Staten. 'We kenden hem als burgemeester, maar als vertrouwenscommissie praat je over andere dingen.'

'Hij was er letterlijk even stil van'

De vertrouwenscommissie draagt kandidaten voor, waarna de Provinciale Staten een definitieve keuze maken. De vergadering woensdag duurde lang, maar of er strijd was tussen de verschillende kandidaten wil Van Baak niet zeggen.

'Over de kandidaten kan ik verder geen uitspraken doen. Berends is voorgedragen door de Staten. We hebben wel ruim de tijd genomen, om argumenten uit te wisselen en stukken te lezen.'

Na die vergadering belde Van Baak de nieuwe commissaris om hem het goede nieuws te vertellen. 'Hij was aangenaam verrast en er letterlijk even stil van.'

