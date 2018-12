Jimmy's Berkelland is er vóór en dóór jongeren

In Berkelland hing, vooral in Neede, lange tijd een grote groep jongeren op straat. De jongeren werden op een gegeven moment overal weggestuurd omdat ze overlast veroorzaakten. Er was vaak lawaai, drugoverlast en er werd regelmatig wat vernield. De jongeren hadden geen plek om naar toe te gaan en er was in de buurt niks te doen, dus op straat zochten ze elkaar op.

Demy Peddemors is nu 19, maar hing tot een jaar geleden ook vaak op straat. 'Ja het was heel leuk en gezellig, vaak luisterden we muziek en waren we gewoon een beetje aan het chillen', vertelt ze. Ze realiseerde zich destijds niet dat omwonenden niet altijd blij waren met de groep jongeren. 'Ik snap nu wel dat mensen ons ook niet aan durfden te spreken. Zo'n grote groep kan best intimiderend overkomen. Maar toen was ik daar totaal niet mee bezig.'

Aanpak loont

De gemeente Berkelland heeft flink ingezet op de overlast. Met politie, boa's en een jongerenwerker. Al snel werd duidelijk dat er ook een alternatief moest komen waar jongeren terecht kunnen om elkaar te ontmoeten of voor hulp. In overleg met een aantal jongeren zelf was het idee voor een Jimmy's snel geboren. Ze kunnen elkaar daar ontmoeten, onderzoeken wat hun talenten zijn en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Daarnaast kunnen jongeren er met allerlei vragen terecht. Het is laagdrempelig.

Jongerenwerker Nicole van Vonno is enthousiast over het initiatief: 'Hier zijn jongeren er voor elkaar, het werkt vaak beter dat ze met vragen in eerste instantie bij iemand van hun eigen leeftijd terecht kunnen. Mochten ze er dan niet uitkomen, ben ik er altijd nog om ze verder te helpen.'

Aan de slag

Demy gaat als vrijwilliger bij Jimmy's aan de slag. 'Ik hoop dat ik andere jongeren kan helpen. Ik denk dat ik in ieder geval wel begrijp wat er leeft en waar ze het moeilijk mee hebben.' De jongeren hebben de locatie samen opgeknapt en ingericht. Ze hebben zin om aan de slag te gaan. Of ze met de Jimmy's straks ook de jongeren die overlast veroorzaken bereiken, blijft natuurlijk de vraag.

'De overlast van hangjongeren in Neede is op dit moment vrijwel verdwenen', zegt Van Vonno. Nu is het in de winter natuurlijk altijd wat minder prettig om op straat te zijn, maar de groep is ook grotendeels uit elkaar gevallen. 'Ik wilde er op een gegeven moment ook niet meer bij horen. Nu ga ik vaker met een klein groepje chillen bij iemand thuis', aldus Demy.

Jimmy's Borculo zit midden in het centrum en is er voor jongeren van 12 tot 27 jaar oud. Het is de bedoeling dat in 2019 nog een locatie opent in Neede.