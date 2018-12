Nijmegen viert laatste dag als 'Groene hoofdstad van Europa'

NIJMEGEN - Een jaar lang mocht Nijmegen zich 'European Green Capital' noemen. Het jaar stond in het teken van groene initiatieven, evenementen en alles wat maar met duurzaamheid te maken heeft. Vrijdagavond vindt er als feestelijke afsluiting een lichtshow plaats bij het Kelfkensbos.

'Groene Vrijdag', noemen ze het in Nijmegen. Een dag waarop er door de hele gemeente op diverse plekken bomen en struiken geplant worden, waarop complete straten vergroend worden en waar studenten onderzoek gaan doen naar energiezuinigheid van studentenhuisvesting. Het is slechts een greep uit de activiteiten die vrijdag plaatsvinden. Het volledige programma is hier te vinden.

'Veel te veel geld gekost'

Nijmegen gaat het stokje van 'Green Capital' overgeven aan Oslo, maar dat betekent niet dat alle groene initiatieven nu op een lager pitje komen te staan. De gemeente hoopt bijvoorbeeld dat Groene Vrijdag een jaarlijks vervolg krijgt. Toch is niet iedereen even enthousiast over hoe het jaar verlopen is. Zo is de VVD in Nijmegen van mening dat het 'duurzaamheidsfeestje', zoals zij het noemen, veel te veel geld heeft gekost. Ze vinden bovendien dat het te weinig op heeft geleverd.

In totaal stak Nijmegen op voorhand 1,4 miljoen euro in het budget van de organisatie van Green Capital. De provincie deed daar nog een miljoen bij. Later bleek de organisatie het met dat geld niet te kunnen bolwerken. Uiteindelijk deed de gemeente er nog een half miljoen bij op. Tot grote ergernis van de VVD. 'Het geld klotst niet tegen de plinten in Nijmegen. Sterker, we hebben een probleem, een groot probleem', zei fractievoorzitter Inge van Dijk al eerder. Ondanks grote ontevredenheid in de Nijmeegse politiek was er wel een meerderheid in de raad, en kwam het geld wel beschikbaar.

Nog meer kritiek

Kritiek was er ook op het feit dat de gemiddelde inwoner van Nijmegen te weinig zou hebben gemerkt van het feestelijke groene jaar. Zo was er een Waalbrugpicknick en een Spiegelwaalconcert, maar daar waren slechts een beperkt aantal tickets voor beschikbaar. Burgemeester Hubert Bruls is het oneens met de kritiek. Hij vindt dat de inwoners juist heel veel merken van alle groene initiatieven. 'De bevolking merkt dat wij in een schonere stad leveren, waar het goed toeven is', zei hij eerder.

Feestelijke afsluiter

Vrijdagavond wordt het groene jaar vanaf 18.30 uur afgesloten met een Glow Green op het Valkhof Museum, aan het Kelfkensbos. De show, waarbij beelden in kleuren worden geprojecteerd op het Valkhof Museum duurt tot 19.15 uur