John Berends: van Undercover naar commissaris van de Koning

APELDOORN - De huidige burgemeester van Apeldoorn John Berends is de beoogde nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland. Als het ministerie van Binnenlandse Zaken akkoord gaat, wordt hij op 6 februari geïnstalleerd voor een periode van zes jaar.

Berends is op 26 april 1956 geboren in Zwolle. Hij heeft pedagogiek onderwijskunde gestudeerd, in 1994 heeft hij een Master Public Administration behaald. De bestuurder is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Uddel (gemeente Apeldoorn).

Totaal onherkenbaar undercover

In het SBS-programma Burgemeester Undercover ging Berends in oktober als nieuwe bewoner van de Apeldoornse Staatsliedenbuurt undercover om zo een goed beeld van de problematiek in de verpauperde wijk te krijgen.

Totaal onherkenbaar als 'Peter de Jong' hoorde de burgemeester de problemen van de wijkbewoners aan. Van overlast van mensen met psychologische problemen tot wildplassen. 'De burgemeester moet toezicht houden', merkt hij op een gegeven moment op. 'Ja, maar dat is een feestbeest. Die houdt meer van feesten, denk ik', antwoordt de wijkbewoner.

Apetrots op zijn stad

In 2017 was het Apeldoorn van Berends gastheer van 3FM Serious Request. Er werd ruim vijf miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. Dat was minder dan hij eerder aan Omroep Gelderland voorspelde: 'Ik heb opgeschreven 10 miljoen euro, dat was misschien iets te optimistisch, maar uiteindelijk gaat het om de samenhorigheid en de verbintenis tussen de mensen.'

Desalniettemin was hij blij met het resultaat: 'Ik ben apetrots op wat deze stad in combinatie met Nederland heeft laten zien. Ik ben heel content met wat hier is gebeurd.'

John Berends bij Serious Request (Foto: ANP Kippa)

Geen Haagse coryfee

Met de de komst van Berends wordt geen Haagse coryfee aangesteld, zoals in sommige kringen gevreesd werd. De Uddelnaar wordt gezien als een echte regioman. De CDA'er is overigens sinds 1957 pas de tweede commissaris van de Koning die geen lid van de VVD is (D66'er Jan Terlouw ging hem voor), afgezien van twee waarnemers. Daarmee zijn vijf van de commissarissen van de Koning in Nederland CDA-lid.

Berends is sinds 19 maart 2012 burgemeester van de gemeente Apeldoorn. In de strijd tegen de reeks overvallen in die stad, stemde hij in juni dit jaar in met meer cameratoezicht. Ook het huisvesten van asielzoekers bleek een terugkerend probleem.

Intocht Sinterklaas

Berends was daarvoor zeven jaar burgemeester van de gemeente Harderwijk. In die stad heette hij Sinterklaas in 2010 welkom bij de intocht van de goedheiligman. Van 1998-2005 was hij wethouder en locoburgemeester in de gemeente Zwolle.

