Asielhondjes Leo en Kevin vinden na acht jaar eindelijk een thuis

BRUCHEM - Bijzonder dierennieuws uit Bruchem: de hondenbroertjes Leo en Kevin zijn na acht jaar geadopteerd. Zaterdag worden de viervoeters opgehaald door hun nieuwe baasjes.

'Wij vinden het heel bijzonder dat er mensen zijn die deze twee mannekes willen adopteren en een nieuw leven willen geven', schrijft een medewerker van Dierenasiel Bommelerwaard op Facebook. 'Iedereen in ons asiel heeft het erover.'

Knuffelkonten

Acht jaar geleden zijn Leo en Kevin in het Bosnische Orasje naar het asiel gebracht. Leo had een zware hernia en Kevin deed niets zonder zijn broertje. Omdat in Bosnië de middelen ontbraken om de dieren te helpen, zijn ze vorig jaar naar Nederland gekomen.

Door de juiste zorg loopt Leo tegenwoordig harder dan Kevin en zijn het echte 'knuffelkonten' geworden, vertelt de medewerker.

Samen genieten

Hoewel het afscheid moeilijk zal worden, is men bij het dierenasiel erg blij met de adoptie. 'Ze zullen moeten wennen aan het nieuwe leven want ze kennen niets anders dan een asiel. Maar we weten zeker dat ze het zullen gaan waarderen en we hopen dan ook dat ze nog heel veel jaar samen kunnen genieten bij hun nieuwe baasjes.'

De komende dagen staat in Bruchem in het teken van knuffelen, want dat kan na zaterdag niet meer.