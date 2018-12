Tiny Houses in uiterwaarden Arnhem

ARNHEM - In uiterwaardengebied Meinerswijk in Arnhem staan sinds kort acht tiny houses, gerealiseerd door Volkshuisvesting in samenwerking met Kondor Wessels Projecten.

In Meinerswijk staan sinds kort acht tiny houses, gerealiseerd door Volkshuisvesting in samenwerking met Kondor Wessels Projecten. In totaal zullen er zestien van dit soort woningen worden gebouwd.



Tiny houses, ook wel minihuisjes genoemd, hebben een oppervlak van 10 tot 15 vierkante meter, zijn verplaatsbaar en passen in een duurzame woon- en leefstijl. De huisjes in Meinerswijk zijn met hun 22 vierkante meter aan de forse kant.



Kondor Wessels heeft de grond in Meinerswijk om niet ter beschikking gesteld om het project te realiseren. Uiteindelijk wil Volkshuisvesting maximaal honderd van dit soort mini-woningen in Arnhem bouwen.



De tiny houses zijn bestemd voor alleenstaanden tussen de 23 en 30 jaar. De belangstelling is groot. Volkshuisvesting stelt echter dat niet iedereen er zomaar in kan. Het moet gaan om gemotiveerde bewoners. De bedoeling is dat de huurders in Meinerswijk meer doen dan alleen wonen. Er wordt ook van hen verwacht dat ze een bijdrage te leveren aan de woonomgeving, zoals het opruimen van zwerfafval of groenbeheer. ‘Social Return’, met andere woorden.



Bovendien moet de huurder er rekening mee houden dat zijn verblijf tijdelijk is. Het is namelijk nog niet zeker of de tiny houses in de definitieve plannen voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk passen.