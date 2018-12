Start project sanering asbestdaken in De Vallei

EDERVEEN - Op donderdag 13 december 2018 vindt een informatieavond plaats voor eigenaren van asbestverdachte daken in het gebied rond Ederveen. Dat meldt de gemeente Ede. De informatieavond vormt de start van een project in ‘De Vallei’. Het project biedt eigenaren ondersteuning bij de sanering van hun asbestdaken.

Organisatoren van het project zijn de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en Dorpshuizen en Kleine kernen (DKK) samen met Asbestdakenteam De Vallei.

Asbestdaken in De Vallei

Aanleiding voor de informatieavond en het gehele project is het asbestdakenverbod dat na 2024 ingaat. Het verbod geldt alle asbestdaken van alle eigenaren in Nederland. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. De provincie heeft voor heel Gelderland het aantal asbestdaken en de oppervlakte daarvan in kaart gebracht. In ‘De Vallei’ gaat het om 3.781.324 m2 op 16.712 daken. De Vallei omvat de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Verdubbeling tempo sanering nodig



De Vallei neemt binnen de provincie ruim een kwart van het totale aantal m2 en ruim een vijfde van het aantal asbestverdachte daken voor zijn rekening. De huidige sanering van die daken komt neer op 295.000 m2 per jaar. Dit tempo moet minstens worden verdubbeld om de ingangsdatum van het verbod te halen. De voor deze avond uitgenodigde dakeigenaren vonden bij de uitnodigingsbrief een luchtfoto van hun terrein met daarop een of meerdere gebouwen met een asbestverdacht dak.

Aanpak in De Vallei



Asbestdakenteam De Vallei is een samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen) met Omgevingsdienst De Vallei en de provincie. Samen met LTO, GAJK en DKK hebben zij een concrete en collectieve aanpak ontwikkeld voor de sanering van asbestdaken. De aanpak is erop gericht eigenaren te stimuleren hun asbestdak(en) te saneren en hen daarbij zo veel mogelijk te ondersteunen. Met de informatieavond in Ederveen gaat het gehele project van start. In 2019 volgt de rest van De Vallei, zowel de buitengebieden als de kernen van de vijf gemeenten.



Gezondheidsrisico

Wethouder Willemien Vreugdenhil, voor de gemeente Ede onder andere verantwoordelijk voor het programma buitengebied en voor natuur, landschap en biodiversiteit, benadrukt dat de asbestdaken inmiddels oud en dus verweerd zijn. Daardoor komen er kankerverwekkende asbestvezels vrij. “De daken vormen een gezondheidsrisico. We staan met elkaar voor de opgave onze leefomgeving gezond en veilig te houden.”

Na 2024 moeten gemeenten het asbestdakenverbod handhaven. Dat moment wacht de wethouder liever niet af: 'Voorkomen is beter dan handhaven.'