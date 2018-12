Actie tegen medicijnresten in afvalwater SKB

WINTERSWIJK - Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel starten een proef om medicijnresten uit het afvalwater van het ziekenhuis te halen. Deze resten komen nu uiteindelijk deels in het oppervlaktewater terecht en dat willen beide partijen in de toekomst voorkomen.

'We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen', zo laten het waterschap en Nijhuis Industries, een van de samenwerkingspartners, in een gezamenlijk bericht weten. 'Onder meer door vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht.' Naar verwachting wordt dit alleen maar meer en daarom wordt nu actie ondernomen. 'Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren.'



Om de medicijnresten in het water te verminderen, wordt gestart met een voorzuivering. In januari komt een gele pilotcontainer bij het SKB te staan waarin het afvalwater behandeld wordt met een ozon- en UV-behandeling. Deze container verhuist in het najaar van 2019 naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk. De uitslagen van de proef worden gebruikt bij het maken van Europese wetgeving over waterkwaliteit die vanaf 2027 ingevoerd wordt.