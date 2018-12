Gemeenten samen in actie tegen gladheid

GENDRINGEN - Oude IJsselstreek strooit dit jaar preventief om gladheid in de komende periode te bestrijden. Daarbij wordt samengewerkt met omliggende gemeenten om ervoor te zorgen dat overal in de regio de wegen goed begaanbaar zijn.

'Als we vanuit de provincie het signaal krijgen, dan gaan we preventief strooien', aldus wethouder Ria Ankersmit. 'Dat doen we regionaal breed en ook grensoverschrijdend richting gemeente Aalten, gemeente Doetinchem en gemeente Montferland. Zo helpen we elkaar, zodat iedereen veilig van gemeente naar gemeente kan rijden bij gladheid.'Strooicoördinator Eric Huls legt uit hoe dat in zijn werk gaat: 'Wij strooien de eerst uitruk met vijf wagens, dan worden de fietspaden en de hoofdwegen gestrooid, en met sneeuwval zetten wij twee wagens extra in om de wegen eerder schoon te krijgen.'



Huls legt uit waarom de straten van woonwijken pas later gestrooid wordt: 'We strooien wel in woonstraten, maar meestal pas na drie tot vijf werkdagen. Er is in die straten te weinig verkeer om de pekel in te rijden, waardoor je de straten niet mooi schoon krijgt.' Voor bewoners die hun stoep toch schoon willen maken, ligt zout klaar bij het depot aan De Hogenkamp. 'Het zout hier in de opslag is bedoeld voor het strooien in de wijk', geeft wethouder Ankersmit aan. 'Dus als mensen hun stoep of de wijk willen strooien, kunnen mensen hier hun zout halen.'