Pikzwarte rook uit schoorsteen crematorium: 'Wat erg voor de nabestaanden'

HETEREN - De zwarte rook die van crematorium Fine Vita in Heteren komt houdt de buurt bezig. Sinds de opening van het crematorium in oktober hebben omwonenden meermaals donkere rookwolken uit de schoorsteen zien komen. Ze hebben er last van en beklagen zich. De eigenaar van Fine Vita spreekt van een technisch mankement.

Jacco Lamers runt een dierenspeciaalzaak in de Polderstraat, op enkele tientallen meters van het crematorium. Hij heeft de laatste twee maanden herhaaldelijk zwarte rookwolken uit de pijp op het dak van Fine Vita zien komen. 'Het is vieze rook en onprettig om erdoorheen te lopen', zegt hij.

Video in Facebookgroep

'Het is anders dan een openhaardlucht, je voelt je er echt vies van. Klanten die bij mij in de zaak kwamen vroegen zich ook af wat er zich afspeelde in het crematorium. Mensen vinden het vervelend. Als je een crematorium runt, moet je het wel netjes doen, vind ik.'

Afgelopen zaterdag plaatste Lamers op een lokale Facebookpagina een video van de rook. Aan de tientallen reacties onder de video valt af te lezen dat het probleem meer mensen bezighoudt. 'Gewone rook is al vervelend, maar dit is anders', merkt Harry Wiebing op.

'Niet normaal'

Myrthe van Middelkoop geeft aan mee te leven met de nabestaanden. 'Wat erg voor ze. Het lijkt me niet fijn om dit te lezen als je net een dierbare hebt verloren en daar hebt laten cremeren', schrijft ze.

Ook Leendert Jansen, die in de omgeving een autospuiterij runt, ondervindt hinder van Fine Vita. 'Het stinkt. Je gaat het na verloop van tijd ruiken in de werkplaats. Eén keer was het heel extreem, toen is mijn broer erop af gegaan om aan te geven dat dit niet normaal was. Als dat vaker gebeurt, dan is dat wel een probleem. Dan moeten we zien dat we hier een oplossing voor vinden.'

Oplossing vinden

Fine Vita erkent de problemen met de verbranding. Algemeen directeur Albert van der Haar geeft te kennen dat het crematorium nog in de opstartfase zit. 'Negentig procent van de verbranding gaat goed, maar het proces om tot honderd procent te komen is nog gaande. We zijn maandagavond en dinsdagavond met een leverancier uit Canada tot 's avonds laat bezig geweest een oplossing te vinden.'

'Het is een nogal technisch verhaal, maar we moeten een speciale ring bevestigen rondom de brander. Die zorgt ervoor dat er minder rookontwikkeling is en de verbranding schoner wordt', aldus Van der Haar, die nog niet weet wanneer de ring daadwerkelijk bevestigd wordt.

'De deur staat open'

De klachten van omwonenden zijn hem bekend, zegt de ondernemer. 'Ik kan me de schrik ook wel voorstellen. We hebben, voor we hier startten, de buurt ook uitgenodigd om te komen kijken. Dan konden we uitleg geven over hoe we te werk gaan. Maar op dat verzoek is maar één mevrouw ingegaan.'

'De deur staat altijd open voor de anderen, maar op de één of andere manier durft niemand het. En dat snap ik ook, het is voor particulieren ook best eng', zegt de algemeen directeur.

Onvolledige verbranding

Hij belooft dat de rook en lucht die vrijkomt bij crematies schoner wordt. 'Op dit moment is de verbranding onvolledig. Dat klinkt enger dan het is, maar het betekent dat de lucht niet schoon is. Het is niet bij alle crematies voorgekomen. Wanneer de ring om de brander zit zou de lucht schoner moeten worden en de overlast minder.'

Van der Haar zegt dat de komst van het crematorium al gepaard ging met vervelende boodschappen. 'Ik heb dreigementen ontvangen. Mensen zeiden dat ze hun advocaat op me af zouden sturen en dat ze er een zaak van zouden maken. Ze willen niet dat er rook uit de schoorsteen komt. Maar ja, het is net als met een houtvuur: als het vuur begint heb je wat rook, daarna houdt dat op.'

Melding gemaakt

Namens de gemeente Overbetuwe, waar Heteren toe behoort, zegt woordvoerder Maike Wenink dat ze op de hoogte is van de overlast die omwonenden ervaren. Ze geeft aan dat de omgevingsdienst maandag een bezoek bracht aan het crematorium. Het rapport van dat bezoek is nog niet af. Wanneer meer mensen het vermoeden hebben dat er iets niet klopt, kunnen ook zij zich volgens Wenink wenden tot de gemeente.