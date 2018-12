Onderzoek naar vervuilde grond gestart, eerste proef volgend jaar

BARNEVELD - Het ingenieursbureau Royal Haskoning is een onderzoek gestart naar mogelijk vervuilde grond van afwerkingsbedrijf Vink die gebruikt is in woonwijken in Barneveld en Voorthuizen. Een dag na nieuwjaar gaan naar verwachting monsters genomen worden van plekken waar de grond gebruikt is. Dat meldt de gemeente Barneveld.

Op dit moment brengt Royal Haskoning in kaart waar de omstreden grond vandaan komt en waar het precies in Barneveld en Voorthuizen gebruikt is. De resultaten van het onderzoek worden uiterlijk begin februari 2019 verwacht.

Van Barneveld tot Ede en Apeldoorn

Begin vorige maand werd duidelijk dat er mogelijk vervuilde grond van het Barneveldse bedrijf Vink gebruikt is in woningbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen. In de afgelopen tijd bleek dat ook in onder meer Apeldoorn en Ede delen van die partij gebruikt zijn.

De grond zou sporen van styreen en DDT bevatten en had volgens de GGD Gelderland-Midden niet gebruikt mogen worden voor de woningbouw. Overigens zou de vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren, stelt de GGD.

Kleine hoeveelheid

Ook in het Leusdense dorp Achterveld is onderzoek gedaan naar een deel van de grond. Dinsdagavond werd bekend dat daar van de verontreinigde stoffen maar een zeer beperkte hoeveelheid is aangetroffen.

Het onderzoek wordt gecontroleerd door ingenieursbureau Arcadis, in samenspraak met een afvaardiging van betrokken bewoners. Volgens Barneveld is het onderzoek in die gemeente omvangrijker dan in Achterveld, omdat 'eerst alle locaties gevonden moeten worden waar het zand is toepast'.

