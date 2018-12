Kerstmarkten! Dit zijn de UIT-tips van Esther

Kerstmis staat voor de deur. Het is tijd voor glühwein, lampjes en versierde bomen in de straten, kaarsen en natuurlijk: kerstmarkten. Een beetje sneeuw zou de feestvreugde helemaal compleet maken. Hier de tips van Esther voor de leukste kerstmarkten.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. In deze tijd van het jaar bezoeken we graag markten voor onze laatste kerstinkopen en natuurlijk al het lekkers dat er te koop is. De grootste en beroemdste kerstmarkten zijn natuurlijk vooral te vinden in Duitsland.

Ook in Gelderland

Maar je hoeft voor een leuke kerstmarkt niet per se naar het buitenland. Grote kans dat er ook bij jou in de buurt een markt is. Ben je dol op kerst en kun je niet wachten tot eind december? Hier kun je de komende tijd terecht:

14 december, kerstmarkt Hattem

14 december, kerstmarkt Scherpenzeel

14 december, kerstmarkt Didam

14 en 15 december, kerstmarkt Heerde

14 en 15 december kerstmarkt Nunspeet

15 december, kerstmarkt Vorden

15 december, kerstmarkt Ermelo

15 december, kerstmarkt Beekbergen

15 december, Winterfeest Putten

Andere winter-evenementen

12 tot en met 16 december, kerstopenstelling Kasteel Middachten

15 december, winterbanket voor boeren, burgers ende buitenlui

15 en 16 december, Wintersprookjes Festijn Wijchen én rondleidingen in de kelders van Museum Kasteel Wijchen

15 en 16 december, Winter Avenue Arnhem

16 december, Gloeiende Kerst Sonsbeek

Dickens in de provincie

15 en 16 december, Dickens in Bronckhorst

16 december, Dickens Festijn Tiel

Overigens kan er ook geschaatst worden in Gelderland in de komende periode. Weten waar, of zelf een schaatsbaan doorgeven? Kijk dan hier